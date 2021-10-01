Может на пробежку? Арахамия предложил погоняться за ним в Трускавце

Арахамия хочет бегать с журналистами / Коллаж "Сегодня"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по прибытию в Трускавец, где 1-2 октября состоится мероприятие под названием "большая фракция", тут же предложил журналистам утреннюю пробежку с ним вокруг отеля Rixos Prykarpattya.

Об этом сообщает один из журналистов, который находится на месте.

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Приглашение

"Кто завтра со мной выйдет на пробежку? Бежать столько, сколько сможете. Примерно два километра. Приглашаю журналистов, и бежим. Через километра три начнем разговаривать про Разумкова", – сказал Арахамия.

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На уточняющий вопрос, бегут ли министры, Арахамия ответил, что пока не знает.

Трускавец-2 для "слуг народа"

Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.

Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте, поскольку считают, что времени уже осталось не так много.

Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары", а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.

Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.