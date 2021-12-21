На кордоні з Росією екстрено риють окопи при -12 градусів – відео

По можливості рів буде на всій протяжності кордону з Росією / Колаж "Сьогодні"
Триває зміцнення кордону України з Білоруссю та Росією, навіть попри великий мороз. Про ці роботи повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
Ворог не пройде
"Зважаючи на сьогоднішні безпекові виклики на державному кордоні, продовжуються заходи з його укріплення. Попри те, що зазвичай сезон інженерного облаштування кордону триває до настання зими, цього року активні заходи з укріплення держрубежу на загрозливих напрямах продовжуються, попри сніг та похолодання. Особлива увага приділяється кордону з країною-агресором", – інформує Держприкордонслужба України.
Прикордонники розповіли, що саме триває зміцнення ділянки Сумського прикордонного загону протитранспортними ровами. Тут працює комплексна механізована інженерна група, яка за допомогою спецтехніки, крім наявних інженерних перешкод на найбільш загрозливих напрямках, прокопує рів і насипає вал.
Ситуація
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