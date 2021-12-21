На границе с Россией экстренно роют окопы в -12 градусов – видео

По возможности ров будет на всей протяженности границы с Россией / Коллаж "Сегодня"
Продолжается укрепление границы Украины с Беларусью и Россией даже несмотря на большой мороз. О данных работах сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Враг не пройдет
"Учитывая сегодняшние вызовы по безопасности на государственной границе продолжаются меры по его укреплению. Несмотря на то, что обычно сезон инженерного обустройства границы длится до наступления зимы, в этом году активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором", – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
Пограничники рассказали, что сейчас идет укрепление участка Сумского пограничного отряда противотранспортными рвами. Здесь работает комплексная механизированная инженерная группа, которая с помощью спецтехники, в дополнение к существующим инженерным препятствиям на наиболее угрожающих направлениях, прокапывает ров и насыпает вал.
Ситуация
- Глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что данные разведчиков Великобритании о возможном военном вторжении России на территорию Украины накануне 25 декабря – сигнал на опережение для России о том, что мир в курсе планов Кремля.
- Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как сорвать нападение РФ на Украину. Он подчеркнул, что нынешняя история с эскалацией похожа на весеннюю, но никто точно не знает, что в головах у "российских вождей".
- Тем не менее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия продолжает стягивать к границам Украины дополнительные войска.
- 18 декабря было зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.