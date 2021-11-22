На Донбасі буде наступ? У Кремлі нова істерика через Україну

Пєсков злякався "наступу" ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

У Кремлі спростували чутки про можливе вторгнення Росії в Україну, назвавши їх прикриттям для нібито силового визволення Донбасу українськими військовими.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

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Останнім часом західні ЗМІ багато писали про скупчення російських військ поблизу України. У Кремлі це називають "цілеспрямованою інформаційною кампанією та вкидами".

Москва традиційно знову все перевернула з ніг на голову і намагається перекласти провину за ескалацію конфлікту на Київ, висунувши безглузді звинувачення.

"Нагнітання напруженості – це спроба представити РФ як сторону, яка загрожує процесу врегулювання. І, звичайно ж, не можна виключати, що це камуфляж для прикриття агресивних помислів, які можуть мати місце, мається на увазі агресивні (помисли) у плані бажання вирішити проблему південного сходу (України) силовими методами, – сказав Пєсков.

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Кремль дуже незадоволений тим, що Україна нарощує обороноздатність, щоб протистояти російській агресії.

"Києву допомагають нарощувати сили, Києву постачають значну кількість озброєнь, включно із сучасними та високотехнологічними. І все це, звичайно, ми спостерігаємо з великою тривогою", – резюмував він.

Загроза нападу Росії