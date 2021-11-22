На Донбассе будет наступление? В Кремле новая истерика из-за Украины

Песков испугался "наступления" ВСУ. Коллаж "Сегодня"
В Кремле опровергли слухи о возможном вторжении России в Украину, назвав их прикрытием для якобы силового освобождения Донбасса украинскими военными.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
В последнее время западные СМИ много писали о скоплении российских войск вблизи Украины. В Кремле это называют "целенаправленной информационной кампанией и вбросами".
При этом Москва традиционно снова все перевернула и пытается переложить вину за эскалацию конфликта на Киев, выдвинув нелепые обвинения.
"Нагнетание напряженности – это попытка представить РФ как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеется в виду агрессивные (помыслы) в плане желания решить проблему юго-востока (Украины) силовыми методами", – сказал Песков.
При этом Кремль недоволен, что Украина наращивает обороноспособность, чтобы противостоять российской агрессии.
"Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное и высокотехнологичное. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой", – резюмировал он.
Угроза нападения России
- Западные СМИ уже неоднократно писали о возможной угрозе нападения России на Украину из-за скопления войск на границе. Так, например, издание Politico ранее опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия может напасть на Украину уже в конце января. Он даже озвучил сценарий, как это может произойти.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.