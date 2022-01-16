На Банковій передумали затримувати Порошенка – ЗМІ назвали причину

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

В Офісі президента погодили рішення Офісу генпрокурора не затримувати завтра, 17 січня, п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка в аеропорту.

Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на власне джерело в Офісі генпрокурора.

Реклама

За даними видання, Банкова постійно визначалася зі стратегією затримання Порошенка. Але не лише бажання зірвати лідеру ЄС телекартинку з багатотисячною підтримкою в момент затримання силовиками (команда ґрунтовно готується до зустрічі лідера) стало головним у зміні рішення Банкової.

За словами джерела, є проблеми з якістю рішення Печерського суду, яке було ухвалене за пів години.

"У рішенні про затримання міститься низка слабких процесуальних моментів, які адвокати можуть легко розбити і цим поставити під сумнів усю справу", – уточнює джерело.

Реклама

Тому народний депутат, найімовірніше, отримає можливість самостійно прийти до Печерського суду завтра об 11:00. І тільки якщо він не прийде, прокурори матимуть підстави його затримати.

Безумовно, з огляду на "хитання" Банкової, рішення будь-якої миті можуть змінити.

Щодо перспективи судового засідання та запобіжного заходу для Петра Порошенка на період розслідування, то за версією джерела, на нього чекає цілодобовий домашній арешт. Як і іншого фігуранта справи Віктора Медведчука.

Реклама

"Сума застави з 1 мільярда гривень, найімовірніше, злетить до 100 мільйонів", – уточнило джерело.

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, Порошенко повернеться до Києва з закордонного відрядження, його можуть затримати правоохоронці. В Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Зі свого боку Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

На повернення Петра Олексійовича чекають не тільки слідчі та прокурори, а і його прихильники, які з цього приводу навіть пишуть пісні.

Підозра п'ятому президентові