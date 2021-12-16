"Ми бачимо танки": жорстка заява Столтенберга про Росію

Генсек вважає, що подальша агресія матиме для Росії жорсткі наслідки / Фото: Колаж: Сьогодні

Співпраця Альянсу з Україною має виключно оборонний характер. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Офіс президента на своїй сторінці в Facebook.

"Саме Росія є агресором та країною, яка анексувала територію Криму і продовжує дестабілізувати східну Україну. Звичайно, ми бачимо нарощування збройних сил на кордоні з Україною. Ми бачимо танки, загони у бойовій готовності та невиправдане обладнання. Це підриває не лише безпеку України, а й усієї Європи", – сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО наполягає, щоб РФ повернулася до деескалації ситуації і поважала суверенітет та територіальну цілісність України.

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"Ми хочемо наголосити, що Росія має повернутися до дипломатії та деескалації ситуації, а також поважала суверенітет та територіальну цілісність України", – наголосив генсек НАТО.

Під час виступу Столтенберг також запросив РФ до діалогу з Україною та країнами-членами Альянсу.

Столтенберг підкреслив, що Альянс підвищив рівень розвідки і ретельно стежитиме за ситуацією.

"Всі члени Альянсу підтримують незалежність і суверенітет України. Україна має право захищати себе, НАТО надаватиме вам практичну підтримку", – додав він.

Своєю чергою український лідер заявив, що ситуацію в Криму, на Донбасі, у Чорному та Азовському морях потрібно розглядати у комплексі з іншими гібридними елементами, які Росія використовує для шантажу і тиску на Україну та демократію.

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Зеленський уточнив, що йдеться про використання мігрантів та штучної енергетичної кризи.

Росія проти вступу України до НАТО