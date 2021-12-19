У Німеччині хочуть покарати особисто Путіна через Україну

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (ліворуч) та президент РФ Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Новий міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт запропонувала посилити санкції проти РФ. За її словами, у разі російського вторгнення в Україну головною метою для західних санкцій має стати особисто президент РФ Володимир Путін. Також обмеження мають бути введені проти його найближчого оточення.

Про це міністр сказала в інтерв'ю для Bild am Sonntag.

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"Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію. Це також включає загрозу жорстких санкцій… Прямо зараз ми маємо бути націлені на Путіна та його оточення. Винні в агресії повинні відчувати особисті наслідки її", – сказала Ламбрехт.

Санкції проти Росії