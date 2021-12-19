В Германии хотят наказать лично Путина из-за Украины

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (слева) и президент РФ Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт предложила ужесточить санкции против РФ. По ее словам, в случае российского вторжения в Украину главной целью для западных санкций должен стать лично президент РФ Владимир Путин. Также ограничения должны будут введены против его ближайшего окружения.

Об этом министр сказала в интервью для Bild am Sonntag.

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"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия ее", – сказала Ламбрехт.

Санкции против России