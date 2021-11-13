"Ми більше не можемо": у Німеччині заявили про порятунок мігрантів на кордоні

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Влада Мюнхена більше не може спостерігати за тим, як мігранти залишаються у невизначеності на білорусько-польському кордоні. Про це повідомила мер міста Верена Дітль, передає польський телеканал Polsat.
"Ми більше не можемо дивитися на те, як люди залишаються на кордоні ЄС без перспектив і в невизначеності", – сказала Дітль.
За її словами, для Мюнхена порятунок людських життів є найвищим пріоритетом, тому вони запропонували прийняти людей, що застрягли на кордоні, і на місці забезпечити їм доступ до відповідних процедур, що стосуються отримання притулку.
"Мігрантів можна було б прийняти в рамках як регіональних, так і державних програм. Можливий прийом цих людей для проведення процедур, пов'язаних з отриманням притулку в Німеччині, проте Мюнхен не має у своєму розпорядженні відповідної правової основи для цього, тому в цьому випадку необхідно переправити мігрантів до столиці Баварії за сприяння вищої влади", – зазначила вона.
З чого почалася міграційна криза
- Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили приведені у бойову готовність. 9 листопада мігранти проломили огорожу, навіть було чути постріли.
- Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію, – заговорили і про загрозу для України.
- Водночас у Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направили до України. Секретар РНБО Олексій Данілов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
- Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але слід вжити превентивних заходів, щоб до цього не дійшло.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає кризи з мігрантами, а це лише Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.
- Міністр МВС Денис Монастирський зазначив, що Україна діятиме на своєму кордоні на зразок того, як це було у литовців та поляків, які першими зіткнулися з міграційним терором.