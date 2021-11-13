"Мы больше не можем": в Германии заявили о спасении мигрантов на границе

Мэр Мюнхена предложила, как решить вопрос с мигрантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Мюнхена больше не могут наблюдать за тем, как мигранты остаются в неопределенности на белорусско-польской границе, и предложили свою помощь. Об этом сообщила мэр города Верена Дитль, передает польский телеканал Polsat.

"Мы больше не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности", – сказала Дитль.

По ее словам, для Мюнхена спасение человеческих жизней является высшим приоритетом, поэтому, они предложили принять застрявших на границе людей и на месте обеспечить им доступ к соответствующим процедурам, касающимся получения убежища.

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"Мигрантов можно было бы принять в рамках как региональных, так и государственных программ. Возможен прием этих людей для проведения процедур, связанных с получением убежища в Германии, однако Мюнхен не располагает соответствующей правовой основой для этого, поэтому в этом случае необходимо переправить мигрантов в столицу Баварии при содействии более высоких властей", – отметила она.

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