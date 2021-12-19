Мітбол по-київськи: Тищенко перейменував котлету (відео)

Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко запропонував перейменувати українські страви на молодіжні, на його думку, назви. Наприклад, котлету по-київськи він назвав мітболом по-київськи.
Про це парламентарій заявив в ефірі телеканалу "Наш".
На ковзанці, яку влаштували біля Офісу президента, Тищенко запросив журналістів та гостей продегустувати страви, у приготуванні яких він брав участь.
"Готуйте власноруч, своїми відчуттями, з любов'ю якусь смачну страву", – сказав нардеп.
Один з кореспондентів поцікавився: "Ви теж це зробите?" Тищенко відповів ствердно і додав, що готує смачних страв, а потім мова зайшла за котлети.
Нардеп заявив, що традиційну котлету по-київськи слід називати мітболом. Крім цього, заступник голови фракції "Слуга народу" назвав себе "молоддю", яка "диктує нові тренди".
"Українською мовою це мітбол. Це ми вводимо нові тренди. Ми, молодь. А молодь завжди на передовій. І ми маємо, як найщиріша і найпотужніша молодь, диктувати нові тренди", – сказав Тищенко.
Останні новини про персону
- До Нового року залишилося лише два тижні, і "слуги народу" вже задумалися про святковий корпоратив. Нардеп Микола Тищенко під час пленарного засідання вирішив запропонувати колегам свій варіант – відсвяткувати корпоратив у заміському ресторані Harvest, що на Обухівському шосе в Козині.
- Пізніше перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко висміяв ідею Тищенка. Він зазначив, що його не було в чаті, куди писав Тищенко, відповідно, і запрошення до ресторану він не отримував.
- Пізніше сам Тищенко заявив, що "слуги народу" не збиратимуться на новорічний корпоратив.
- Нещодавно у нардепа запідозрили підробку COVID-сертифіката. Раніше він відмовлявся демонструвати документ про вакцинацію журналістам, а потім показав його у "Дії", але там помітили дещо дивне.
- Після цього Тищенко вже опублікував QR-код свого сертифіката і навіть погрожував ЗМІ судом, якщо перед ним не вибачаться.