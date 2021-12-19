Мітбол по-київськи: Тищенко перейменував котлету (відео)

Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко запропонував перейменувати українські страви на молодіжні, на його думку, назви. Наприклад, котлету по-київськи він назвав мітболом по-київськи.

Про це парламентарій заявив в ефірі телеканалу "Наш".

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На ковзанці, яку влаштували біля Офісу президента, Тищенко запросив журналістів та гостей продегустувати страви, у приготуванні яких він брав участь.

"Готуйте власноруч, своїми відчуттями, з любов'ю якусь смачну страву", – сказав нардеп.

Один з кореспондентів поцікавився: "Ви теж це зробите?" Тищенко відповів ствердно і додав, що готує смачних страв, а потім мова зайшла за котлети.

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Нардеп заявив, що традиційну котлету по-київськи слід називати мітболом. Крім цього, заступник голови фракції "Слуга народу" назвав себе "молоддю", яка "диктує нові тренди".

"Українською мовою це мітбол. Це ми вводимо нові тренди. Ми, молодь. А молодь завжди на передовій. І ми маємо, як найщиріша і найпотужніша молодь, диктувати нові тренди", – сказав Тищенко.

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