Митбол по-киевски: Тищенко переименовал котлету (видео)

Николай Тищенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко предложил переименовать украинские блюда на более молодежные, по его мнению, названия. Так, котлету по-киевски он назвал митболом по-киевски.
Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала "Наш".
На катке, который установили возле Офиса президента, Тищенко пригласил журналистов и гостей продегустировать блюда, в приготовлении которых он принимал участие.
"Готовьте собственноручно, своими ощущениями, с любовью какое-нибудь вкусное блюдо", – сказал нардеп.
Один из корреспондентов поинтересовался: "Вы тоже это сделаете?"Тищенко ответил положительно и добавил, что у него есть много вкусных блюд, а потом речь зашла за котлеты.
Нардеп заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть митболом. Помимо этого, замглавы фракции "Слуга народа" назвал себя "молодежью", которая "диктует новые тренды".
"На украинском языке — это митбол. Это мы вводим новые тренды. Мы молодежь. А молодежь всегда на передовой. И мы должны, как самая искренняя и самая мощная молодежь, диктовать новые тренды", — сказал Тищенко.
Последние новости о персоне
- До Нового года осталось всего две недели, и "слуги народа" уже задумались о праздничном корпоративе. Нардеп Николай Тищенко во время пленарного заседания решил предложить коллегам свой вариант – отпраздновать корпоратив в загородном ресторане Harvest, который находится на Обуховском шоссе в Козине.
- Позже первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко высмеял идею Тищенко. Он отметил, что его не было в чате, куда писал Тищенко, соответственно, и приглашения в ресторан он не получал.
- Позже сам Тищенко заявил, что "слуги народа" не будут собираться на новогодний корпоратив.
- Кроме того, недавно у нардепа заподозрили подделку COVID-сертификата. Ранее он отказывался демонстрировать документ о вакцинации журналистам, а потом показал его в "Дії", но там заметили странности.
- После этого Тищенко уже опубликовал QR-код своего сертификата и даже пригрозил СМИ судом, если перед ним не извинятся.