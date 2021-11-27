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Мігранти з лазерами штурмували кордон із Польщею (відео)

Марія Дмитренко
27 листопада, 18:44
Постраждали польські прикордонники

Спроба штурму сталася у ніч проти 27 листопада. Фото: колаж "Сьогодні"

Група із понад 100 мігрантів з боку Білорусі намагалися прорватися до Польщі. Під час атаки кордону польських військових засліплювали лазерами та прожектором. Два польські солдати отримали легкі поранення.

Про це повідомила польська Прикордонна служба у Twitter.

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"Вчора група з понад 100 іноземців форсувала кордон Польщі на ділянці, що охороняється прикордонним постом у Біловезькій області", – йдеться у повідомленні.

Міграційний терор Лукашенка

  • Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Ситуація загострилася 8 листопада, тоді велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю.
  • 23 листопада група агресивних мігрантів силою намагалися прорвати кордон. У польських силовиків кидали каміння. Атака проходила під наглядом білоруських служб.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на кордон із Польщею та поспілкувався з мігрантами.
  • Після чого біженці влаштували бунт.