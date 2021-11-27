Мігранти з лазерами штурмували кордон із Польщею (відео)

Спроба штурму сталася у ніч проти 27 листопада. Фото: колаж "Сьогодні"

Група із понад 100 мігрантів з боку Білорусі намагалися прорватися до Польщі. Під час атаки кордону польських військових засліплювали лазерами та прожектором. Два польські солдати отримали легкі поранення.

Про це повідомила польська Прикордонна служба у Twitter.

Реклама

"Вчора група з понад 100 іноземців форсувала кордон Польщі на ділянці, що охороняється прикордонним постом у Біловезькій області", – йдеться у повідомленні.

Міграційний терор Лукашенка