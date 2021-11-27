Мигранты с лазерами штурмовали границу с Польшей (видео)

Попытка штурма произошла в ночь на 27 ноября. Фото: коллаж "Сегодня"
Группа из более 100 мигрантов со стороны Беларуси пытались прорваться в Польшу. Во время атаки границы польских военных ослепляли лазерами и прожектором. Два польских солдата получили легкие ранения.
Об этом сообщила польская Пограничная служба в Twitter.
"Вчера группа из более 100 иностранцев форсировала границу Польши на участке, охраняемом пограничным постом в Беловежской области", – говорится в сообщении.
Миграционный террор Лукашенко
- Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Ситуация обострилась 8 ноября, тогда большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.
- 23 ноября группа агрессивных мигрантов силой пытались прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей и пообщался с мигрантами.
- После чего беженцы устроили бунт.