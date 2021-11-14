Мігранти прорвалися до Польщі, атакуючи камінням поліцію (фото)

Один із каменів потрапив у шолом поліцейського. Фото: колаж "Сьогодні"

Група приблизно з 50 мігрантів штурмом прорвалася на територію Польщі з боку Білорусі. Вони кидали каміння у поліцейських, понад двадцять нелегалів було затримано.

Про це повідомляє поліція Підляського воєводства Польщі.

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Що відомо

Учора, 13 листопада, близько 17 години поблизу Стажина до Польщі увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку.

Крім того, в районі населеного пункту Колонія Клюковіце мігранти атакували поліцейських під час спроби силового проникнення через кордон до Польщі. Один із кинутих каменів потрапив у шолом поліцейського. Сила удару була настільки великою, що його шолом пошкодився, правоохоронцю знадобилася госпіталізація.

Крім того, пошкоджено автомобіль поліцейських.

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Міноборони Польщі опублікувало фотографії каменів, якими мігранти кидалися у бік польських силовиків.

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Ситуація на білорусько-польському кордоні

Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.