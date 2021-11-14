Мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию (фото)

Один из камней попал в шлем полицейского. Фото: коллаж "Сегодня"
Группа из примерно 50 мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши со стороны Беларуси. Они бросали камни в полицейских, более двадцати нелегалов были задержаны.
Об этом сообщает полиция Подлясского воеводства Польши.
Что известно
Вчера, 13 ноября, около 17 часов вблизи Стажина в Польшу ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 граждан Ирака.
Кроме того, в районе населенного пункта Колония Клюковице мигранты атаковали полицейских при попытке силового проникновения через границу в Польшу. Один из брошенных камней попал в шлем полицейского. Сила удара была настолько велика, что его шлем повредился, правоохранителю понадобилась госпитализация.
Кроме того, поврежден автомобиль полицейских.
Минобороны Польши опубликовало фотографии камней, которыми мигранты бросались в сторону польских силовиков.
Ситуация на белорусско-польской границе
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
- Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
- Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
- У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.