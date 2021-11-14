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Мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию (фото)

Мария Дмитренко
14 ноября, 12:46
Одному из правоохранителей понадобилась медицинская помощь

Один из камней попал в шлем полицейского. Фото: коллаж "Сегодня"

Группа из примерно 50 мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши со стороны Беларуси. Они бросали камни в полицейских, более двадцати нелегалов были задержаны.

Об этом сообщает полиция Подлясского воеводства Польши.

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Что известно

Вчера, 13 ноября, около 17 часов вблизи Стажина в Польшу ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 граждан Ирака.

Кроме того, в районе населенного пункта Колония Клюковице мигранты атаковали полицейских при попытке силового проникновения через границу в Польшу. Один из брошенных камней попал в шлем полицейского. Сила удара была настолько велика, что его шлем повредился, правоохранителю понадобилась госпитализация.

Кроме того, поврежден автомобиль полицейских.

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Минобороны Польши опубликовало фотографии камней, которыми мигранты бросались в сторону польских силовиков.

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Ситуация на белорусско-польской границе

  • В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
  • Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
  • Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
  • Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
  • У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.