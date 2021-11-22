Польща заявила про новий штурм кордону (відео)

Мігранти продовжують штурмувати польський кордон. Фото: колаж "Сьогодні"
На білорусько-польському кордоні у неділю, 21 листопада, біля села Дубичі Церковні близько 150 агресивних мігрантів під контролем білоруських силовиків намагалися проникнути на територію Польщі
Відповідне відео опублікували прикордонники.
Повідомляється, що всього мігранти намагалися перетнути кордон 346 разів. Рішення про виїзд з території Польщі було винесено стосовно 58 осіб. Решті спробам запобігли. За пособництво заарештовано 3 особи.
Сьогодні, 22 листопада, у будівлі штаб-квартири відбудеться брифінг щодо ситуації на польсько-литовсько-білоруському кордоні.
Міграційна криза
- На початку липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами.
- На початку вересня Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення ухвалив президент Анджей Дуда.
- Ситуація на кордоні знову загострилася 8 листопада. Цього дня велика колона мігрантів рушила з території Білорусі до кордону з Польщею.
- Мігранти декілька разів намагалися прорватися на територію Польщі. Декому це вдалося, їх затримали правоохоронці.
- НАТО прийшло на допомогу – на кордоні з Білоруссю з'явилася нова військова база.
- Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю британському телеканалу Бі-Бі-Сі, що білоруські силовики могли допомагати нелегальним мігрантам у штурмі кордону з Польщею, але виключно із співчуття.