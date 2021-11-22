Польша заявила о новом штурме границы (видео)

Мигранты продолжают штурмовать польскую границу. Фото: коллаж "Сегодня"

На белорусско-польской границе в воскресенье, 21 ноября, возле деревни Дубиче-Церкевне около 150 агрессивных мигрантов под контролем белорусских силовиков пытались проникнуть на территорию Польши.

Соответствующее видео опубликовали пограничники.

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Сообщается, что всего мигранты пытались пересечь границу 346 раз. Решения о выезде с территории Польши были вынесены в отношении 58 человек. Остальные попытки были предотвращены. За пособничество арестованы 3 человека.

Сегодня, 22 ноября, в здании штаб-квартиры состоится брифинг о ситуации на польско-литовско-белорусской границе.

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Миграционный кризис