Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? Шахтер - Рух: онлайн Шахтер - Рух: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Власть События

НАТО пришло на помощь: на границе с Беларусью появилась новая военная база

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 ноября, 15:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сотни мигрантов продолжают штурмовать границы Польши и Литвы
По обе стороны границы ЕС теперь многолюдно / Коллаж "Сегодня"
По обе стороны границы ЕС теперь многолюдно / Коллаж "Сегодня"

Обстановка на восточных границах Европейского союза остается напряженной. Поэтому вооруженные силы Литвы создали передовую оперативную базу НАТО в 6 км от границы с Гродненской областью Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

Реклама

Под боком у батьки

Как отмечают литовские силовики, база необходима для помощи пограничникам, поскольку десятки мигрантов из Беларуси каждый день пытаются попасть в Литву.

База оперативного реагирования была организована на территории промышленной зоны в Друскининкае. Здесь военнослужащие подразделений тыла Вооруженных сил Литвы установили всю обычную инфраструктуру: отапливаемые палатки, столовую, санитарные зоны, технические автостоянки, столовую, обеспечили электроснабжение, освещение и другие необходимые услуги для постоянного проживания.

Попытки прорыва

Польские пограничники в сводке за минувшие сутки сообщили, что попытки прорыва на их территорию продолжаются.

Реклама

"Вчера... было несколько попыток силой пересечь границу. Самая большая группа состояла из примерно 200 иностранцев, другие – человек из 10. Иностранцы вели себя агрессивно: они швырялись камнями, петардами, использовали слезоточивый газ", – говорится в сообщении польских пограничников.

В ведомстве отметили, что в пятницу были зафиксированы 195 попыток незаконного пересечения границы, тогда как в четверг таковых было 250, а в среду – 501.

По данным Госпогранкомитет Беларусси, в ночь на 20 ноября польские пограничники пытались вернуть им около 350 нелегальных мигрантов, литовские — более 140. Об этом сообщает агентство Белта.

Реклама

Обстановка

  • Александр Лукашенко заявил в интервью британскому телеканалу Би-Би-Си, что беларусские силовики могли помогать нелегальным мигрантам в штурме границы с Польшей, но исключительно из сострадания.
  • Польша пригрозила перекрыть железную дорогу с Беларусью, если отправка нелегалов на их границы продолжится.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что миграционный кризис на границе с Европейским Союзом был устроен с целью отвлечь внимание от реальных планов Кремль по вторжению в Украину.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Запад не поможет, если РФ нападет: эксперт назвал реальных союзников Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко От "Большой стройки" – до главы "слуг": что известно о Елене Шуляк Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

119 159

заболело за неделю в Украине

-18%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять