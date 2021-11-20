НАТО пришло на помощь: на границе с Беларусью появилась новая военная база

Сотни мигрантов продолжают штурмовать границы Польши и Литвы

По обе стороны границы ЕС теперь многолюдно / Коллаж "Сегодня"

Обстановка на восточных границах Европейского союза остается напряженной. Поэтому вооруженные силы Литвы создали передовую оперативную базу НАТО в 6 км от границы с Гродненской областью Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

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Под боком у батьки

Как отмечают литовские силовики, база необходима для помощи пограничникам, поскольку десятки мигрантов из Беларуси каждый день пытаются попасть в Литву.

База оперативного реагирования была организована на территории промышленной зоны в Друскининкае. Здесь военнослужащие подразделений тыла Вооруженных сил Литвы установили всю обычную инфраструктуру: отапливаемые палатки, столовую, санитарные зоны, технические автостоянки, столовую, обеспечили электроснабжение, освещение и другие необходимые услуги для постоянного проживания.

Попытки прорыва

Польские пограничники в сводке за минувшие сутки сообщили, что попытки прорыва на их территорию продолжаются.

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"Вчера... было несколько попыток силой пересечь границу. Самая большая группа состояла из примерно 200 иностранцев, другие – человек из 10. Иностранцы вели себя агрессивно: они швырялись камнями, петардами, использовали слезоточивый газ", – говорится в сообщении польских пограничников.

В ведомстве отметили, что в пятницу были зафиксированы 195 попыток незаконного пересечения границы, тогда как в четверг таковых было 250, а в среду – 501.

По данным Госпогранкомитет Беларусси, в ночь на 20 ноября польские пограничники пытались вернуть им около 350 нелегальных мигрантов, литовские — более 140. Об этом сообщает агентство Белта.

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Обстановка