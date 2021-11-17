Мігрантам набридло: Білорусь відправить їх спецрейсом назад до Іраку

Мігранти хочуть назад до Іраку / Фото: Колаж: Сьогодні
Близько 200 іракців, які приїхали до Білорусі, щоб потрапити з ЄС, звернулися до посольства Іраку в Росії та виявили бажання повернутися на батьківщину. Про це повідомляє Інтерфакс .
Евакуаційний рейс для іракських мігрантів призначено на 18 листопада. Перевозитиме їх компанія Iraqi Airways.
За словами консула Іраку в Росії Маджіда аль-Кілані, бажання повернутися на батьківщину висловили близько 300 осіб.
Також стало відомо, що сотні мігрантів, які провели майже два дні біля КПП "Брузги-Кузьниця" на кордоні з Польщею, покинули свій табір та вирушили кудись у супроводі білоруських силовиків.
Водночас заступник голови МВС Польщі Мацей Васік розповів виданню PAP , що отримав інформацію, що за вказівкою Лукашенка для мігрантів на кордоні відправили автобуси і поступово виїжджають із табору.
Ситуація на кордоні
- На білорусько-польському кордоні зібралися тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, які прилетіли до Білорусі, сподіваючись потрапити звідти до Європи. Польща, а також Литва та Латвія, їх не пропускають, вказуючи, що поява на кордоні величезної кількості мігрантів штучно спровокувала Білорусь за допомогою Росії, щоб помститися за санкції.
- Ситуація на кордоні загострилася 8 листопада. В цей день велика колона мігрантів у супроводі силовиків у військовій формі зі зброєю рушила з території Білорусі до кордону з Польщею .
- За цей період мігранти кілька разів намагалися прорватися на територію Польщі . Декому це вдалося, їх затримали правоохоронці.
- В Україні вважають, що Лукашенко та Путін можуть влаштувати "міграційний терор" і нашій країні. На ґрунті цього українців підготують до можливого протистояння нелегалам – у прикордонних з Білоруссю областях проведуть навчання.
- 17 листопада На білорусько-польському кордоні при чергову спробу прориву мігрантів постраждали 12 польських силовиків. Прокуратура Польщі порушила кримінальну справу за статтею про напад на правоохоронців.