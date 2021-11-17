Мигрантам надоело: Беларусь отправит их спецрейсом обратно в Ирак

Мигранты хотят обратно в Ирак / Фото: Коллаж: Сегодня
Около 200 иракцев, приехавших в Беларусь, чтобы попасть с ЕС, обратились в посольство Ирака в России и выразили желание вернуться на родину. Об этом сообщает Интерфакс.
Эвакуационный рейс для иракских мигрантов назначен на 18 ноября. Перевозить их будет компания Iraqi Airways.
По словам консула Ирака в России Маджида аль-Килани, желание вернуться на родину выразили порядка 300 человек.
Также стало известно, что сотни мигрантов, проведших почти два дня у КПП "Брузги-Кузьница" на границе с Польшей, покинули свой лагерь и отправились куда-то в сопровождении белорусских силовиков.
В тоже время заместитель главы МВД Польши Мацей Васик рассказал изданию PAP, что получил информацию, что по указанию Лукашенко для мигрантов на границе отправили автобусы и постепенно выезжают из лагеря.
Ситуация на границе
- На белорусско-польской границе скопились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока, прилетевших в Беларусь в надежде попасть оттуда в Европу. Польша, а также Литва и Латвия, их не пропускают, указывая, что появление на границе огромного числа мигрантов искусственно спровоцировала Беларусь с помощью России, в отместку за санкции.
- Ситуация на границе обострилась 8 ноября. В этот день большая колонна мигрантов в сопровождении силовиков в военной форме с оружием двинулась с территории Беларуси к границе с Польшей.
- За весь этот период мигранты несколько раз пытались прорваться на территорию Польши. Некоторым это удалось, их задержали правоохранители.
- В Украине считают, что Лукашенко и Путин могут устроить "миграционный террор" и нашей стране. На почве этого украинцев подготовят к возможному противостоянию нелегалам – в приграничных с Беларусью областях проведут учения.
- 17 ноября На белорусско-польской границе при очередной попытке прорыва мигрантов пострадали 12 польских силовиков. Прокуратура Польши открыла уголовное дело по статье о нападении на правоохранителей.