Меркель зробила Росії попередження щодо України

І Польща, і Німеччина зараз змушені вирішувати проблеми, які створює Кремль / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Ангела Меркель, яка через тиждень піде з посади канцлера Німеччини, застерегла Росію від агресії проти України. За її словами, ЄС має бути готовим запровадити нові санкції стосовно Москви, якщо ситуація загостриться.

Про це Ангела Меркель заявила після переговорів у Берліні з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, повідомляє агентство Reuters.

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"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України дорого коштуватиме", – заявила Меркель.

Вона також зазначила, що ЄС необхідно об'єднатися у питаннях атак мігрантів із Білорусі на Польщу та розміщення військ Росії поблизу України.

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