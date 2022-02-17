Лукашенко разом із Путіним хоче визнати "Л/ДНР"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розв'язання питання про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" буде спільним з Росією та "взаємовигідним".

Про це він сказав на брифінгу журналістам, повідомив Sputnik.

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"Готові зробити все"

Водночас Лукашенко сказав, що Мінськ "готовий зробити все заради миру на Донбасі" в межах тих домовленостей, яких можуть досягти президент Росії Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський.

"Давно можна було б забути про конфлікт на Донбасі, якби цього хотів уряд України. Що ми можемо зробити? Є президент Путін, є президент Зеленський – те, що вони захочуть, ми зробимо. Мета одна – мир на Донбасі. Ми готові зробити все", – заявив він.

Олександр Лукашенко Фото: колаж "Сьогодні"

Рішення Держдуми

19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

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14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійних, суверенних та незалежних держав.

Реакція України

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР".

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Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно ніякої суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення про "ЛДНР", заявила, що Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної думи Росії, які проголосували за визнання псевдореспублік.

Нагадаємо, речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі "Сьогодні", що визнання Росією т. зв. "Л/ДНР" означатиме свідомий вихід Росії з Мінських домовленостей.

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