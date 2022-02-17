Лукашенко вместе с Путиным хочет признать "Л/ДНР"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение вопроса о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет совместным с Россией и "взаимовыгодным".

Об этом он сказал на брифинге журналистам, сообщил Sputnik.

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"Готовы сделать все"

При этом Лукашенко сказал, что Минск "готов сделать все ради мира на Донбассе" в рамках тех договоренностей, которых могут достичь президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

"Давно можно было бы забыть о конфликте на Донбассе, если бы этого хотело правительство Украины. Что мы можем сделать? Есть президент Путин, есть президент Зеленский – то, что они захотят, мы сделаем. Цель одна – мир на Донбассе. Мы готовы сделать всё", – заявил он.

Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Решение Госдумы

19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

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14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР".

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Министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, комментируя принятие Госдумой РФ решения об "ЛДНР", заявила, что Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Государственной думы России, проголосовавших за признание псевдореспублик.

Напомним, спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии "Сегодня", что признание Россией т. н. "Л/ДНР" будет означать сознательный выход России из Минских договоренностей.

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