Лукашенко про спецназ на кордоні: "Ми – слов'яни, можемо допомогти мігрантам"

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Білоруські силовики могли допомагати нелегальним мігрантам у штурмі кордону із Польщею. Але це, на думку невизнаного лідера Білорусі, нормально – треба ж людям допомогти.

Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю британському телеканалу Бі-Бі-Сі.

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Допомога слов'ян

"Я думаю, що це (допомога силовиків у прориві кордону з Польщею, – Авт.) цілком можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Може, їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися", – заявив журналістам Лукашенко.

При цьому він не вважає себе винним у виникненні міграційної кризи.

"Я сказав їм (Заходу, – Авт.), що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, утримувати їх на кордоні, і якщо вони продовжуватимуть приходити, я все одно не зупинятиму їх. Тому що вони ж не їдуть до моєї країни", – дав вагому аргументацію диктатор.

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Міграційна криза