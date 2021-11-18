Польща пригрозила перекрити залізницю з Білоруссю

Польща продовжує шукати варіанти, як змусити невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити шантаж Євросоюзу нелегальними мігрантами. Наразі розглядається варіант припинення залізничного сполучення.
Про це повідомляє агентство RMF 24 з посиланням на лист головнокомандувача прикордонної служби Польщі до голови Держприкордонкомітету Білорусі.
Ультиматум
У листі сказано, що Польща попереджає сусідню державу про намір закрити залізничний прикордонний перехід у Кузниці ("Брузги" з білоруського боку) доти, доки Мінськ не стабілізує ситуацію в цьому районі. Мовляв, численні інциденти та напади на польські служби загрожують безпеці перевезень.
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На виконання цієї вимоги Мінську дали три дні. У листі висловлюється очікування, що ситуація прикордонного переходу в Кузниці стабілізується не пізніше, ніж до неділі 21 листопада.
Ситуація
- 18 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи між в. о. канцлера Німеччини Ангели Меркель та Лукашенко.
- У лісі на кордоні Білорусі та Польщі загинула однорічна дитина сирійських мігрантів. Його батькам також знадобилася допомога.
- Влада Іраку вивезла з Білорусі частину своїх громадян, які раніше штурмували кордон із Польщею.
- Україна також готується до зустрічі нелегалів від батьки. У Рівненській області поліцейські готові до посиленого режиму несення служби біля кордону з Білоруссю через загрозу "прориву" мігрантів.