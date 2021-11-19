Лукашенко о спецназе на границе: "Мы – славяне, можем помочь мигрантам"

На границе с Польшей слышна стрельба, силовики контролируют ситуацию / Фото: Коллаж: Сегодня
Беларусские силовики могли помогать нелегальным мигрантам в штурме границы с Польшей. Но это, по мнению непризнанного лидера Беларуси, нормально – нужно же людям помочь.
Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью британскому телеканалу Би-Би-Си.
Помощь славян
"Я думаю, что это (помощь силовиков в прорыве границы с Польшей, – Авт.) абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", – заявил журналистам Лукашенко.
При этом он не считает себя виновным в возникновении миграционного кризиса.
"Я сказал им (Западу, – Авт.), что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, удерживать их на границе, и если они будут продолжать приходить, я все равно не буду их останавливать. Потому что они же не едут в мою страну", – дал вескую аргументацию диктатор.
Миграционный кризис
- 15 ноября была зафиксирована стрельба на границе в районе скопления мигрантов.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина усиливает границу с Беларусью и готовится к возможному противостоянию с мигрантами. Могут даже отдать приказ открыть огонь.
- Польша заявила, что с понедельника закрывает грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью пока на одном направлении – "Брузги". Тут же Минск заверил, что в районе переезда нет никаких групп неопознанных лиц, которые могут представлять угрозу перевозкам.
- С 18 ноября власти Ирака начали вывозить своих граждан из Минска.