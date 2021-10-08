Квартира, будинок і авто за 1,3 млн: що задекларував нардеп Поляков

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат Антон Поляков, який помер уночі 8 жовтня, задекларував елітну іномарку за 1,3 млн гривень, квартиру і житловий будинок.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, що є в декларації померлого чиновника.

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Що вказав депутат в декларації, датованій 29 березня 2021 року:

приміщення площею 10 кв. м. у Чернігові, у декларації вказане як квартира;

1015 кв. м землі в селі Киїнка Чернігівської області, її ціна становила 26 258 гривень;

Суборенда з дружиною складу або офісу площею 122 кв.м;

оренда квартири в Києві, площа 43 кв.м;

житловий будинок у селі Киїнка площею 124,7 кв.м

Авто Полякова:

Легковик RAVON R2 2017 року вартістю 225 000 гривень;

Мікроавтобус Opel movano 2007 року випуску;

Позашляховик Toyota LAND CRUISER 150 2020 року випуску, його вартість 1 327 321 гривень.

Які авто є у депутата. Колаж "Сьогодні"

Крім того, у декларації Поляков зазначив, що за рік отримав зарплату в 486 091 гривень.

Що відомо про Антона Полякова?