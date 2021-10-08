Квартира, дом и авто за 1,3 млн: что задекларировал нардеп Поляков

Поляков указал в декларации элитную иномарку / Фото: Коллаж: Сегодня
Народный депутат Антон Поляков, который умер ночью 8 октября, задекларировал элитную иномарку за 1,3 млн гривен, квартиру и жилой дом.
Сайт "Сегодня" выяснил, что есть в декларации умершего чиновника.
Что указал депутат в декларации, датированной 29 марта 2021 года:
- помещение площадью 10 кв. м. в Чернигове, в декларации указано как квартира;
- 1015 кв. м земли в селе Киенка Черниговской области, ее цена составляла 26 258 гривен;
- Субаренда с женой склада или офиса площадью 122 кв. м;
- аренда квартиры в Киеве, площадь 43 кв. м;
- жилой дом в селе Киенка площадью 124,7 кв. м
Авто Полякова:
- Легковушка RAVON R2 2017 года стоимостью 225 000 гривен;
- Микроавтобус Opel movano 2007 года выпуска;
- Внедорожник Toyota LAND CRUISER 150 2020 года выпуска, его стоимость 1 327 321 гривен.
Кроме того, в декларации Поляков указал, что за год получил зарплату в 486 091 гривен.
Что известно об Антоне Полякове?
- Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
- Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
- А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".
- Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков.
- 8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Накануне смерти депутат рассказывал, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.