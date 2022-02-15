Кулеба сказав, що чекає на Росію за визнання "Л/ДНР"

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував можливе визнання Державною думою Російської Федерації так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це він заявив на брифінгу.

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Позиція України

За словами міністра, визнання незалежності окупованих територій означатиме вихід Росії з Мінських угод.

"Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: в разі ухвалення рішення про визнання – де-факто та де-юре Росія вийде з Мінських домовленостей з усіма наслідками, що випливають", – заявив Кулеба.

За його словами, Україна вже попередила про цю позицію партнерів.

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Про що мова

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

Також 14 лютого стало відомо, що профільний комітет Держдуми РФ підтримав одразу два варіанти ухвали про звернення палати до президента РФ визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки".

При цьому перший заступник комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін заявив, що більшість депутатів Державної думи РФ мають проголосувати за те, щоб відкласти питання визнання РФ так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Загроза вторгнення РФ

РФ стягнула понад 100 тисяч військових до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомило з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg.

Також цю дату, за даними британського видання The Guardian, називав президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО. Водночас група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

Крім цього, РФ відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла звернення про невизнання незалежності "ДНР" та "ЛНР". За проголосував 331 народний депутат.

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