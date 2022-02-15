Кулеба сказал, что ждет Россию за признание "Л/ДНР"

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное признание Государственной думой Российской Федерации так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он заявил на брифинге.

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Позиция Украины

По словам министра, признание независимости оккупированных территорий будет означать выход России из Минских соглашений.

"Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми вытекающими последствиями", – заявил Кулеба.

По его словам, Украина уже предупредила об этой позиции партнеров.

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О чем речь

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

Также 14 февраля стало известно, что профильный комитет Госдумы РФ поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".

При этом первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что большинство депутатов Государственной думы РФ должны проголосовать за то, чтобы отложить вопрос признания РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Угроза вторжения РФ

РФ стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg.

Также эту дату, по данным британского издания The Guardian, называл президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО. При этом группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

Кроме этого, РФ отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла обращение о непризнании независимости "ДНР" и "ЛНР". За проголосовал 331 народный депутат.

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