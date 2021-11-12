Куди поділася армія РФ на кордоні? Данілов підловив Москву

Пєсков: "Нас немає". Данилов: "Ми спостерігаємо" / Колаж "Сьогодні"
Москва продовжує запевняти, що передислокація військ не несе нікому загрози, а Київ – робити заяви, що Росії не можна вірити. Обидві сторони прокоментували публікацію Bloomberg, що США попередили Європейський Союз про можливе вторгнення російських військ на територію України.
Реакція Кремля
"Подібні заголовки – не що інше, як порожнє, безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", – сказав журналістам на брифінгу речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс".
Відповідаючи на уточнююче питання, чи вважають у Кремлі, що ситуація нагнітається все більше, він сказав, що її нагнітають більше сили НАТО.
"Провокаційних дій більше. Ви бачите ситуацію в Чорному морі, ви бачите активну розвідку з повітря літаків НАТО, літаків-розвідників, у тому числі американських. Це все, звичайно, не може залишати нас індиферентними до того, що відбувається. Ми повинні бути напоготові", – сказав Пєсков.
Реакція Києва
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, коментуючи статтю Bloomberg зазначив, що Україна вже кілька років живе в умовах постійного ризику нового вторгнення військ Росії.
"Наміри РФ щодо дестабілізації ситуації ніколи не були новиною. Вони хвилями періодично накочуються. США нас постійно попереджають. Ви думаєте – це вперше? У нас постійний обмін інформацією та процедура співпраці, розвідувальні спільноти спілкуються. Жодної новини для нас тут немає", – сказав Данилов у коментарі LIGA.net.
Данилов також запевнив, що концентрації військ Росії якраз на кордоні поки що немає. За його словами, концентрація якщо й відбувається, то в інших місцях, що також несе загрозу.
Ситуація
- У четвер, 11 листопада, агентство Bloomberg повідомило, що США попередили своїх європейських союзників про можливу ескалацію конфлікту в Україні. Оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, яку має американська сторона, яка поки не передана Євросоюзу.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба заявив в інтерв'ю ABC News, що скупчення військ поблизу наших кордонів може свідчити про плани Росії захопити нові українські території.
- Трохи раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про наслідки, якщо вона знову спробує захопити частину української території, як це було 2014 року.
- Минулого тижня Кремль отримав попередження від директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса, який нещодавно був із візитом у Москві.