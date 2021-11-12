Куда подевалась армия РФ на границе? Данилов подловил Москву

Песков: "Нас нет". Данилов: "Мы наблюдаем" / Коллаж "Сегодня"

Москва продолжает уверять, что передислокация российских войск не несет никому угрозы, а Киев – делать заявления, что России нельзя верить. Обе стороны прокомментировали публикацию Bloomberg, что США предупредили Европейский Союз о возможном вторжении российских войск на территорию Украины.

Реакция Кремля

"Подобные заголовки – не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", – сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство "Интерфакс".

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Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что обстановка нагнетается все больше, он сказал, что ее нагнетают больше силы НАТО.

"Провокационных действий больше. Вы видите ситуацию в Черном море, вы видите активную разведдеятельность с воздуха самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских. Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Мы должны быть начеку", – сказал Песков.

Реакция Киева

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя статью Bloomberg отметил, что Украина уже несколько лет живет в условиях постоянного риска нового вторжения войск России.

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"Намерения РФ по дестабилизации ситуации никогда не были новостью. Они волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете – это впервые? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведывательные сообщества общаются. Никакой новости для нас здесь нет", – сказал Данилов в комментарии LIGA.net.

Данилов также заверил, что концентрации войск России как раз на границе пока нет. По его словам, концентрация если и происходит, то в других местах, что также несет угрозу.

Ситуация