Куда подевалась армия РФ на границе? Данилов подловил Москву

Песков: "Нас нет". Данилов: "Мы наблюдаем" / Коллаж "Сегодня"
Москва продолжает уверять, что передислокация российских войск не несет никому угрозы, а Киев – делать заявления, что России нельзя верить. Обе стороны прокомментировали публикацию Bloomberg, что США предупредили Европейский Союз о возможном вторжении российских войск на территорию Украины.
Реакция Кремля
"Подобные заголовки – не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", – сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство "Интерфакс".
Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что обстановка нагнетается все больше, он сказал, что ее нагнетают больше силы НАТО.
"Провокационных действий больше. Вы видите ситуацию в Черном море, вы видите активную разведдеятельность с воздуха самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских. Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Мы должны быть начеку", – сказал Песков.
Реакция Киева
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя статью Bloomberg отметил, что Украина уже несколько лет живет в условиях постоянного риска нового вторжения войск России.
"Намерения РФ по дестабилизации ситуации никогда не были новостью. Они волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете – это впервые? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведывательные сообщества общаются. Никакой новости для нас здесь нет", – сказал Данилов в комментарии LIGA.net.
Данилов также заверил, что концентрации войск России как раз на границе пока нет. По его словам, концентрация если и происходит, то в других местах, что также несет угрозу.
Ситуация
- В четверг, 11 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили своих европейских союзников о возможной эскалации конфликта в Украине. Оценки Вашингтона основываются на информации, которую имеет американская сторона, но которая пока не передана Евросоюзу.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью ABC News, что скопление войск вблизи наших границ может свидетельствовать о планах России захватить новые украинские территории.
- Чуть ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о последствиях, если она снова попытается захватить часть украинской территории, как это было в 2014 году.
- На прошлой неделе Кремль получил предупреждение от директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса, который недавно был с визитом в Москве.