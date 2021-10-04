Хто звільнить Разумкова – "слуги" визначилися з кандидатом

Разумков і Стефанчук поступляться своїм місцем Гетманцеву (зліва). Колаж "Сьогодні"

Пленарне засідання щодо відставки глави парламенту Дмитра Разумкова буде проводити, швидше за все, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Про це сказав на брифінгу глава партії "СН" Олександр Корнієнко.

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За його словами, таке пленарне засідання повинен вести або перший заступник, або депутат, який не ставив підпис під підписними листами за звільнення спікера.

"Ми схиляємося до другого варіанту, щоб не було ніяких інсинуацій, конфліктів інтересів. Ми готові виставити незалежного депутата від себе, це, швидше за все, буде Гетманцев, який не підписував ті підписні листи, це теж вимога регламенту – якщо ти не підписуєш, то ти можеш тоді проводити засідання", – сказав Корнієнко.

Відставка Разумкова

Народні депутати вже віддали керівництву парламенту підписні листи за відставку спікера Дмитра Разумкова. Та тільки процес займе якийсь час – Рада піде строго за Регламентом, а там не все так просто.

Ще на з'їзді в Трускавці у "Слузі народу" дали зрозуміти, що більшість депутатів підтримають відставку спікера парламенту. Лише менше 10 депутатів виступили проти його звільнення. А Микола Тищенко назвав Разумкова троянським конем у "Слузі народу".

Голови комітетів влаштували демарш у Раді – сьогодні вони залишили засідання Погоджувальної ради після того, як Разумков жорстко відчитав депутатів через прийняття закону про олігархів.