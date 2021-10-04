Кто уволит Разумкова – "слуги" определились с кандидатом

Разумков и Стефанчук уступят свое место Гетманцеву (слева). Коллаж "Сегодня"

Пленарное заседание по отставке главы парламента Дмитрия Разумкова будет проводить, скорее всего, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Об этом сказал на брифинге глава партии "СН" Александр Корниенко..

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По его словам, такое пленарное заседание должен вести или первый заместитель, или депутат, который не ставил подпись под подписными листами за увольнение спикера.

"Мы склоняемся ко второму варианту, чтобы не было никаких инсинуаций, конфликтов интересов. Мы готовы выставить независимого депутата от себя, это, скорее всего, будет Гетманцев, который не подписывал те подписные листы, это тоже требование регламента – если ты не подписываешь, то ты можешь тогда проводить заседание", – сказал Корниенко.

Отставка Разумкова

Народные депутаты уже отдали руководству парламента подписные листы за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Вот только процесс займет какое-то время – Рада пойдет строго по Регламенту, а там не все так просто.

Еще на съезде в Трускавце в "Слуге народа" дали понять, что большинство депутатов поддержат отставку спикера парламента. Лишь меньше 10 депутатов выступили против его увольнения. А "слуга" Николай Тищенко назвал Разумкова троянским конем в "Слуге народа".

Главы комитетов устроили демарш в Раде – сегодня они покинули заседание Согласительного совета после того, как Разумков жестко отчитал депутатов из-за принятия закона об олигархах.