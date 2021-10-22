Крістіна Квін пояснила, чому Україна не готова до ЄС і НАТО

Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах США в Україні вважає, що перспективи у України є / Колаж "Сегодня"
Без судової реформи, яку необхідно починати вже зараз, Україна не вступить в ЄС і НАТО. Про це заявила Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах США в Україні під час прямого ефіру ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" .
"Для реалізації власних цілей, для вступу в НАТО, для залучення іноземних інвестицій, вступу в ЄС Україні доведеться покращитися. Зокрема, це стосується верховенства права і судової системи. Поки ми вас не стримуємо. Ми, звичайно, очікуємо, що Україні доведеться це зробити для залучення іноземних інвестицій. Ми не можемо змусити американські компанії інвестувати сюди, поки вони не будуть відчувати впевненість і комфорт у судовій системі. А коли Американська торговельна палата проводить опитування, бар'єром номер один, який виникає у кожного з опитаних, включаючи останнє опитування – є вільне і незалежне судочинство. Тому я вважаю, що це дуже важливо для України, для реалізації власних цілей", – зазначила під час програми Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах США в Україні.
Ситуація з вступ в ЄС і НАТО
- 21 жовтня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наша країна чекає від Європейського Союзу чіткого сигналу щодо подальших європейських перспектив. Для цього рішення потрібно лише політична воля Європейського Союзу, без інституційних зобов'язань.
- 19 жовтня президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю на телеканалі ICTV, чому не піднімав питання членства України в ЄС навіть за зачиненими дверима на саміті в жовтні.
- 12 жовтня під час саміту "Україна – ЄС" президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен все ж побічно піднімав питання членства. У тому числі український глава держави поскаржився, що у суспільства "немає розуміння, де фініш цього шляху і чи є він взагалі".
- Президент України Володимир Зеленський, голова Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 12 жовтня на пресконференції за результатами саміту Україна – ЄС розповіли, що потрібно країні для вступу.
- Президент Естонії Керсті Кальюлайд в свою чергу заявляла, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства.
- А в рамках форуму YES Brainstorming в Києві Кальюлайд знову "відзначилася", сказавши, що Україна для вступу до ЄС повинна виконати всі так звані копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.
- Експосол США в Україні Джон Гербст не так давно говорив, що Україна стане членом НАТО і ЄС через 15-20 років.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть до ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки до вимог проведення реформ.