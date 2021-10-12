"Кінець епохи бідності": журналіст показав готівкові долари біля офісу "слуг народу"

Пом'ята стодолларовая купюра, яку знайшов журналіст на підлозі в партійному офісі "Слуги народу". Фото: facebook.com/mixailotkach

Журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач, на колег якого нещодавно напали в Укрексімбанку, знайшов на підлозі в партійному офісі "Слуг народу" пом'яту стодоларову купюру і пожартував над цим. Відзначимо, невідомо – це справжні гроші чи ні. І сам журналіст не уточнив.

"Вперше побував у партійному офісі "слуг народу". Тут кінець епохи бідності", – так він підписав відповідне фото, яке опублікував на своїй сторінці в Facebook.

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Багато користувачів в коментарях відреагували іронічно:

Порошенко підкинув!

Вибачте, у вас з офшору випало.

Хтось запалював цигарку?

Це на удачу, тримайся!

Слуга Народу – туалетний папір і носові хустки продаються в будь-якому магазині. Для цього не обов'язково використовувати валюту.

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Трускавець-2 для "слуг народу"

Не так давно в Трускавці пройшов з'їзд "слуг народу", депутатів поселили в шикарному готелі Rixos Prykarpattya , а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там був присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800.

, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там був присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Депутати підводили підсумки своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорювали плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті , оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.

, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато. З більш приємного – "слуг" чекала гала-вечеря, на якому роздавали "партійні Оскари", а голова фракції Давид Арахамія зіграв для колег фірмовий Dj-сет.

Як ми писали, в поїзді "Київ-Трускавець" трапився казус – журналісти і депутати не поділили місця і першим довелося переселитися в інший вагон.