"Кінець епохи бідності": журналіст показав готівкові долари біля офісу "слуг народу"

Пом'ята стодолларовая купюра, яку знайшов журналіст на підлозі в партійному офісі "Слуги народу". Фото: facebook.com/mixailotkach
Журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач, на колег якого нещодавно напали в Укрексімбанку, знайшов на підлозі в партійному офісі "Слуг народу" пом'яту стодоларову купюру і пожартував над цим. Відзначимо, невідомо – це справжні гроші чи ні. І сам журналіст не уточнив.
"Вперше побував у партійному офісі "слуг народу". Тут кінець епохи бідності", – так він підписав відповідне фото, яке опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Багато користувачів в коментарях відреагували іронічно:
- Порошенко підкинув!
- Вибачте, у вас з офшору випало.
- Хтось запалював цигарку?
- Це на удачу, тримайся!
- Слуга Народу – туалетний папір і носові хустки продаються в будь-якому магазині. Для цього не обов'язково використовувати валюту.
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Трускавець-2 для "слуг народу"
- Не так давно в Трускавці пройшов з'їзд "слуг народу", депутатів поселили в шикарному готелі Rixos Prykarpattya, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там був присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800.
- Депутати підводили підсумки своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорювали плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.
- З більш приємного – "слуг" чекала гала-вечеря, на якому роздавали "партійні Оскари", а голова фракції Давид Арахамія зіграв для колег фірмовий Dj-сет.
Як ми писали, в поїзді "Київ-Трускавець" трапився казус – журналісти і депутати не поділили місця і першим довелося переселитися в інший вагон.