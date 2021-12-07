Кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилася – Пентагон попередив про небезпеку

Представник Міністерства оборони США Джон Кірбі. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив ситуацію із нарощуванням Росією чисельності військ біля російсько-українського кордону.

Про це прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі розповів на брифінгу, який транслювався у Facebook.

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Він зазначив, що не вдаватиметься до деталей розвідувальних оцінок ситуації. Водночас він наголосив, що міністр оборони США разом із військовим та політичним керівництвом країни докладно поінформовані про те, що відбувається навколо України.

"Ми продовжуємо бачити додатковий потенціал, який президент Путін продовжує збільшувати – додатковий військовий потенціал – у західній частині своєї країни та навколо України", – зазначив Кірбі.

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