Кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилася – Пентагон попередив про небезпеку

Представник Міністерства оборони США Джон Кірбі. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив ситуацію із нарощуванням Росією чисельності військ біля російсько-українського кордону.
Про це прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі розповів на брифінгу, який транслювався у Facebook.
Він зазначив, що не вдаватиметься до деталей розвідувальних оцінок ситуації. Водночас він наголосив, що міністр оборони США разом із військовим та політичним керівництвом країни докладно поінформовані про те, що відбувається навколо України.
"Ми продовжуємо бачити додатковий потенціал, який президент Путін продовжує збільшувати – додатковий військовий потенціал – у західній частині своєї країни та навколо України", – зазначив Кірбі.
Загроза вторгнення РФ до України
- Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як зірвати напад РФ на Україну. Він наголосив, що нинішня історія з ескалацією схожа на весняну, але ніхто точно не знає, що в головах "російських вождів".
- Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен налякав Росію наслідками за вторгнення до України. У США вважають дуже серйозною загрозу повномасштабної війни Росії проти України.
- Також раніше голова Пентагону назвав РФ Радянським Союзом та попередив щодо України. Ллойд Остін розповів, що Америка готова вжити жорстких заходів проти Росії.