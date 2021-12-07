Количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось – Пентагон предупредил об опасности

Представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил ситуацию с наращиванием Россией численности войск у российской-украинской границы.

Об этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби рассказал на брифинге, который транслировался в Facebook.

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Он отметил, что не будет вдаваться в детали разведывательных оценок ситуации. В то же время он подчеркнул, что министр обороны США вместе с военным и политическим руководством страны подробно информированы о том, что происходит вокруг Украины.

"Мы продолжаем видеть дополнительный потенциал, который президент Путин продолжает увеличивать – дополнительный военный потенциал – в западной части своей страны и вокруг Украины", – отметил Кирби.

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