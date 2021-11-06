Кива "розстріляв" Бандеру у День визволення Києва (відео)

Депутат назвав себе представником "антифашистського руху". Фото: колаж "Сьогодні"
Народний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива вкотре зняв провокаційний ролик зі зброєю в руках. Він привітав киян у тирі з річницею визволення міста від нацистських окупантів.
Відповідне відео депутат опублікував у своєму Telegaram.
Кива взяв до рук зброю та розстріляв портрети, зокрема представників українського руху опору, серед яких помітили й Степана Бандеру.
"Ми, члени організації антифашистського руху "Патріоти – За життя", вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди та прадіди", – сказав нардеп, після чого Ілля Кива зробив десяток пострілів у розміщені цілі.
"Настріляв з автомата" на нову кримінальну справу
15 жовтня, у день роковин смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери, Ілля Кива опублікував відео, на якому постав із зброєю в руках.
Кива розповів про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені було вбито Степана Бандеру. Нардеп назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні" та засипав послідовників Бандери погрозами.
Потім позаду нього спалахнув салют, а сам Кива декілька разів вистрілив із автомата. За фактом стрілянини з автомата проти Киви було відкрито кримінальну справу.
Скандали з Кивою
- Нещодавно у відповідь на спецоперацію СБУ з нейтралізації "силового центру" проросійського громадського об'єднання, яке контролював Кива, народний депутат України обізвав спецслужби "бл*дями".
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді в "радянській" шапці з зіркою.
- А трохи раніше Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі".
- 7 жовтня він привітав Путіна з днем народження, назвавши його захисником моралі і віри.
- 9 жовтня Кива влаштував перепалку з бійцями ЗСУ з передової. Він здивувався, що військові звернулися до нього не за статутом.