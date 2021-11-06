Кива "расстрелял" Бандеру в День освобождения Киева (видео)

Депутат назвал себя представителем "антифашистского движения". Фото: коллаж "Сегодня"

Народный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в очередной раз снял провокационный ролик с оружием в руках. Он поздравил киевлян в тире с годовщиной освобождения города от нацистских оккупантов.

Соответствующее видео депутат опубликовал в своем Telegaram.

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Кива взял в руки оружие и расстрелял портреты, в частности, представителей украинского движения сопротивления, среди которых заметили и Степана Бандеру.

"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили начать отмечать праздник, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – сказал нардеп, после чего Илья Кива сделал десяток выстрелов в размещенные "цели".

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"Настрелял из автомата" на новое уголовное дело

15 октября, в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры, Илья Кива опубликовал видео, на котором предстал с оружием в руках.

Кива рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера. Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами.

Затем позади него вспыхнул салют, а сам Кива несколько раз выстрелил из автомата. По факту стрельбы из автомата против Кивы было открыто уголовное дело.

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Скандалы с Кивой