Як мігранти перетинають кордон? У Польщі розкрили "секрет" білоруських спецслужб

Група нелегалів намагалася прорвати огорожу на кордоні. Фото: колаж "Сьогодні"
Прессекретар прикордонної служби Польщі Ганна Михальська розповіла про новий метод білоруських спецслужб, призначений для допомоги мігрантам перетнути кордон ЄС.
Про це повідомляє РАР.
За її словами, в той час, як одні іноземці кидають каміння у польських офіцерів, а білоруські служби засліплюють їх лазерами та стробоскопами, в іншому місці мігранти намагаються непомітно перетнути кордон.
Нові спроби прорвати кордон
У вівторок вранці, 21 грудня, прикордонна служба Польщі в Twitter повідомила, що минулої доби всього 26 нелегалів намагалися прорвати огорожу на польсько-білоруському кордоні. Проте при цьому 10 іноземців хотіли силою прорватися до ЄС біля Біловежі. Але польським службам вдалося запобігти цій спробі.
"Ця репетиція показує, що вже декілька днів білоруси пробують новий метод, тобто в одне місце вони відправляють іноземців – ті голосно поводяться, кидають каміння та шматки дерева, сліплять. А на іншій ділянці нелегали непомітно намагаються пройти кордон", – сказала Михальська.
Міграційний терор Лукашенка
- Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Ситуація загострилася 8 листопада, тоді велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю.
- 23 листопада група агресивних мігрантів силою намагалася прорвати кордон. У польських силовиків кидали каміння. Атака проходила під наглядом білоруських служб.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умову, за якої він припинить міграційну кризу. За його словами, Євросоюз має визнати легітимність його влади та зняти санкції.