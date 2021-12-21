Как мигранты пересекают границу? В Польше раскрыли "секрет" белорусских спецслужб

Группа нелегалов пыталась прорвать ограждение на границе. Фото: коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала о новом методе белорусских спецслужб, предназначенном для помощи мигрантам пересечь границу ЕС.
Об этом сообщает РАР.
По ее словам, в то время, как одни иностранцы бросают камни в польских офицеров, а белорусские службы ослепляют их лазерами и стробоскопами, в другом месте мигранты пытаются незаметно пересечь границу.
Новые попытки прорвать границу
Во вторник утром, 21 декабря, погранслужба Польши в Twitter сообщила, что за прошедшие сутки всего 26 нелегалов пытались прорвать ограждение на польско-белорусской границе. Однако при этом 10 иностранцев хотели силой прорваться в ЕС около Беловежи. Но польским службам удалось предотвратить эту попытку.
"Эта репетиция показывает, что уже несколько дней белорусы пробуют новый метод, то есть в одно место они отправляют инострацев – те громко ведут себя, бросают камни и куски дерева, слепят. А на другом участке нелегалы незаметно пытаются пройти границу", – сказала Михальская.
Миграционный террор Лукашенко
- Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Ситуация обострилась 8 ноября, тогда большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.
- 23 ноября группа агрессивных мигрантов силой пыталась прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором он прекратит миграционный кризис. По его словам, Евросоюз должен признать легитимность его власти и снять санкции.