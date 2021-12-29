Кабмін затвердив план на випадок воєнного стану – які будуть обмеження

Обмеження не будуть діяти на території, на якому військовому положенні не введено / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів затвердив порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан. Рішення опубліковано на сайті уряду.

У рішенні зазначено

обґрунтування необхідності запровадження заборони або обмеження щодо вибору місця перебування або місця проживання осіб;

терміни введення заборони або обмеження щодо вибору місця перебування або місця проживання осіб;

перелік осіб, яким забороняється чи обмежується вибір місця перебування чи місця проживання;

населені пункти, в яких вводиться заборона або обмеження щодо вибору місця перебування або місця проживання осіб;

інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу президента України щодо запровадження воєнного стану в Україні чи окремих її місцевостях.

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Згідно з указом, вибір місця перебування або місця проживання осіб запроваджується військовим командуванням на підставі указу президента України про введення військового стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування або проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан , зняття з оголошеного (зареєстрованого) місця перебування або місця проживання осіб на території, де діє військовий стан.

Водночас, обмеження не діють стосовно зняття з оголошеного (зареєстрованого) місця перебування або місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування або місця проживання осіб на території, на якій військовий стан не введений.

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