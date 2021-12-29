Кабмин утвердил план на случай военного положения – какие будут ограничения

Ограничения не будут действовать на территории, на которой военное положение не введено / Фото: Коллаж: Сегодня
Кабинет министров утвердил порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение. Решение опубликовано на сайте правительства.
В решении указывается
- обоснование необходимости введения запрета или ограничения на выбор места пребывания или места проживания лиц;
- сроки введения запрета или ограничения на выбор места пребывания или места проживания лиц;
- перечень лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места пребывания или места проживания;
- населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение на выбор места пребывания или места проживания лиц;
- другие меры, заключающиеся в обеспечении выполнения указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.
Согласно указу, выбор места пребывания или места проживания лиц вводится военным командованием на основании указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и заключается в запрете декларирования (регистрации) места пребывания или проживания лиц на территории, на которой действует военное положение, снятия с объявленного (зарегистрированного) места пребывания или места проживания лиц на территории, на которой действует военное положение.
В то же время ограничения не действуют в отношении снятия с объявленного (зарегистрированного) места пребывания или места проживания лиц в случае одновременного декларирования (регистрации) места пребывания или места проживания лиц на территории, на которой военное положение не введено.
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