Ілля Кива більше не кандидат наук

Ківа обіцяє позиватися до Міністерства освіти України / Колаж "Сьогодні"
В один день – 16 листопада – скандальний народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива втратив нагородну зброю та наукову ступень кандидата наук.
Про це Ілля Кива розповів журналістам та прокоментував це у себе на сторінці у Фейсбук одним реченням: "Я став тільки сильнішим і впевненішим у своїй позиції".
Підсумок обшуку
"Сьогодні під час обшуку влада змусила комісію в міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни. Це черговий формальний привід влади дискредитувати мене. Сьогодні також пройшли обшуки у квартирі, де мешкає моя друга дочка, за тими ж моїми статтями", – сказав Кива журналістам.
Нардеп запевнив, що рішення Міністерства освіти та рішення міністра внутрішніх справ будуть оскаржені в суді. "Ці незаконні рішення рано чи пізно будуть скасовані", – заявив Кива.
Чорна смуга
- Поліція зацікавилася арсеналом нардепа після того, як 15 жовтня, у день річниці смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери, Кива опублікував відео, на якому зняв розстріл портретів Бандери.
- Наприкінці жовтня проти Іллі Киви було відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада" за фактом теплого привітання президента Росії Володимира Путіна з вдень народження.
- 27 жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції про конфіскацію у народного депутата Іллі Киви 1,2 млн грн доходу від незаконної передачі у найм жомової ями.
- А ще трохи раніше до Державного бюро розслідувань українські націоналісти подали заяву з вимогою відкрити кримінальне провадження проти Іллі Киви за фактом публічного використання радянських символів.