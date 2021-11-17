Илья Кива больше не кандидат наук

Кива обещает судиться с Министерством образования Украины / Коллаж "Сегодня"
В один день – 16 ноября – скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Киви лишился наградного оружия и ученой степени кандидата наук.
Об этом Илья Кива рассказал журналистам и прокомментировал это у себя на странице в Фейсбук одним предложением: "Я стал только сильней и уверенней в своей позиции".
Итог обыска
"Сегодня во время обыска власти заставили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны. Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать. Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь, по тем же моим статьям", – сказал Кива журналистам.
Нардеп заверил, что решение Министерства образования и решение министра внутренних дел будет обжаловано в суде. "Эти незаконные решения рано или поздно будут отменены", – заявил Кива.
Черная полоса
- Полиция заинтересовалась арсеналом нардепа после того, как 15 октября, в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры, Кива опубликовал видео, на котором запечатлел расстрел портретов Бандеры.
- В конце октября против Ильи Кивы было открыто криминальное производство по статье "Государственная измена" по факту теплого поздравления президента России Владимира Путина с днем рождения.
- 27 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции о конфискации у народного депутата Ильи Кивы 1,2 млн грн дохода от незаконной передачи в аренду жомовой ямы.
- А еще чуть раньше в Государственное бюро расследований украинские националисты подали заявление с требованием открыть уголовное производство против Ильи Кивы по факту публичного использования советских символов.