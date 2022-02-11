І втретє не вийшло: суд над Кузьміних знову перенесли

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Вищий антикорупційний суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Кузьміних, якого підозрюють в отриманні хабаря. Про це повідомляє Укрінформ.

"Оголошено перерву до 14 лютого до 12 години", – сказав суддя Олег Ткаченко.

За його словами, судове засідання переноситься через те, що є ще справи, які зараз перебувають у ВАСУ на розгляді.

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"Хочу, щоб усі поставилися з розумінням до дати. Тому що колегія має багато справ, ми ще по суті розглядаємо. Ось у понеділок у мене зірвалася справа велика за звинуваченням Труханова та інших осіб, і тому в мене буде можливість приділити увагу вам", – сказав суддя Олег Ткаченко.

Сьогодні засідання щодо обрання запобіжного заходу тривало близько 5 годин.

Вже друга спроба

Попереднє засідання, призначене на 7 лютого, було перенесено, оскільки Кузьміних не взяв із собою паспорта. На наступне засідання 8 лютого він не встиг, бо поїхав за документом до Житомира. Суд почався без нього, Кузьміних же повідомив, що намагається вийти по відеозв'язку з Житомирського апеляційного суду.

Ситуація з НАБУ та повістками

3 лютого НАБУ оголосило у розшук Кузьміних через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання та приховування від детективів.

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Зазначається, що йому буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Проте адвокат нардепа розповідала, що політик не зміг прийти на допит у НАБУ через хворобу.

У чому звинувачують Кузьміних