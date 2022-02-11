И в третий раз не получилось: суд над Кузьминых снова перенесли

Суд переносится уже третий раз / Фото: Коллаж: Сегодня

Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения народному депутату Сергею Кузьминых, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает Укринформ.

"Объявлен перерыв до 14 февраля до 12 часов", – сказал судья Олег Ткаченко.

По его словам, судебное заседание переносится из-за того, что есть еще дела, которые сейчас находятся в ВАСУ на рассмотрении.

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"Хочу, чтобы все отнеслись с пониманием к дате. Потому что у коллегии есть много дел, мы еще по сути дела рассматриваем. Вот в понедельник у меня сорвалось дело большое по обвинению Труханова и других лиц, и поэтому у меня будет возможность уделить внимание вам", – сказал судья Олег Ткаченко.

Сегодня заседание по избранию меры пресечения длилось около 5 часов.

Уже вторая попытка

Предыдущее заседание, назначенное на 7 февраля, было перенесено, поскольку Кузьминых не взял с собой паспорт. На следующее заседание 8 февраля он не успел, так как поехал за документом в Житомир. Суд начался без него, Кузьминых же сообщил, что пытается выйти по видеосвязи из Житомирского апелляционного суда.

Ситуация с НАБУ и повестками

3 февраля НАБУ объявило в розыск Кузьминых из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов.

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Отмечается, что ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Однако адвокат нардепа рассказывала, что политик не смог прийти на допрос в НАБУ из-за болезни.

В чем обвиняют Кузьминых